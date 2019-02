Calciomercato, da Jovic a Samassekou: le stelle che sfidano le italiane

CALCIOMERCATO JOVIC DABBUR SAMASSEKOU / Sono tanti gli uomini mercato che in Europa League sfideranno Inter e Napoli. I nerazzurri dovranno vedersela con il calciatore che più sta stupendo in questa competizione, stiamo parlando di Jovic. Il centravanti è finito da tempo nel mirino del Chelsea, che però deve fare i conti con il blocco del mercato, e del Barcellona. Anche la Roma ha messo gli occhi sul calciatore ma sarà difficile portarlo in Italia visto che la sua valutazione è già schizzata.

Altro attaccante che può cambiare maglia e fare un salto di qualità è il compagno: l'ex Fiorentina piace parecchio al Bayern Monaco.

Debbur, avversario del Napoli con il Salisburgo, invece, ha già trovato squadra: dalla prossima estate vestirà la maglia del Siviglia. Tra gli austriaci la scorsa estate due calciatori avrebbero potuto giocare in Italia: Lainer è stato cercato con insistenza dal Napoli e Samassekou da Milan e Roma, prima degli arrivi di Bakayoko e Nzonzi. Tutto rimandato ai prossimi mesi, quando magari potrebbe diventare oggetto dei desideri di diversi club il giapponese Minamino

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui