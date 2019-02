p>SORTEGGIO EUROPA LEAGUE EINTRACHT INTER ZANETTI / Javier, vicepresidente dell'Inter, ha commentato a 'Sky' il sorteggio diche ha opposto ai nerazzurri l'Eintracht Francoforte (andata il 7 marzo in Germania, ritorno il 14 a 'San Siro'): "Giocare la seconda in casa può essere un bene ma le squadre tedesche sono sempre difficili da battere. Favoriti per la vittoria? L'Inter deve tentare di arrivare sempre fino in fondo ma ci sono anche altre squadre attrezzate". Il vicepresidente nerazzurro ha poi continuato: "E' un avversario duro da battere. Noi dobbiamo continuare a crescere e solo così possiamo passare il turno".

