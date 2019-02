INTER ZANETTI ICARDI / Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a 'Sky' del caso Icardi: "E' un giocatore importante per noi e speriamo ci possa essere. Quando ci sono dei problemi dentro lo spogliatoio, bisogna risolverli all'interno dello spogliatoio. Con la buona volontà da parte di tutti, questa può essere l'opportunità per rendere ancora più forte questo gruppo e creare le condizioni per vincere".

CONFRONTO ICARDI-COMPAGNI - "Mi dispiace la situazione che si è creata. Lo ripeto: sono loro che fanno parte di questo gruppo a dover chiarire sempre pensando al bene della squadra.

Tutti i giocatori sono importanti ma nessuno è più importante della squadra: se si pensa così tutto si può risolvere. Icardi capitano di nuovo? Prima occorre risolvere ciò che serve risolvere. La decisione presa è una decisione approfondita. Se ne è parlato troppo: ancora non ho parlato Mauro, serve tempo per capire tutte le sensazioni da parte di tutti. La prima cosa è il chiarimento dentro il gruppo, poi non ho problema a parlargli sempre per il bene dell'Inter".

HANDANOVIC - "La fascia è una cosa importantissima. Ho guardato sempre il comportamento di Bergomi. La fascia deve essere un esempio: i compagni devono rispettarti per quello che fai dentro e fuori dal campo. Condivido ciò che ha detto Handanovic, ora dobbiamo concentrarci sulle partite e speriamo di arrivare in fondo sia in queste competizione che in campionato. Vedo la voglia di arrivare fino in fondo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui