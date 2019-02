INTER EINTRACHT JOVIC REBIC / E' l'Eintracht Francoforte l'avversario in Europa League dell'Inter agli ottavi di finale. Si prospetta una partita non certo facile per i nerazzurri: i tedeschi hanno eliminato lo Shakhtar nei sedicesimi di finale ed occupano il settimo posto in Bundesliga. Sono tanti i talenti in rosa e tra questi spicca sicuramente LukaJovic. Il centravanti serbo classe 1997 è la grande sorpresa della stagione con già 20 gol messi a segno e il suo nome è finito sul taccuino dei più grandi club.

Il Chelsea ci aveva pensato prima di subire la mazzata del blocco del mercato ma sul bomber ci sono anchee soprattutto. L'attacco dei tedeschi è davvero niente male: oltre a Jovic bisognerà fare attenzione anche ad Ante, vecchia conoscenza del calcio italiano, e al franceseche ha già raggiunto la doppia cifra.

Tra i pali l'ex Psg Trapp guida la difesa dove troviamo N'Dicka e da Costa. A centrocampo occhi puntati soprattutto su Gacinovic, che gioca dietro le punte

