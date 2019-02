CALCIOMERCATO INTER RAKITIC ICARDI / L'Inter si gode il poker al Rapid Vienna e il passaggio del turno in Europa League in attesa di rituffarsi in campionato per la delicata trasferta del 'Franchi' contro la Fiorentina. A Firenze probabilmente non ci sarà ancora Mauro Icardi, con il caso relativo al bomber argentino che continua a tenete banco alla Pinetina. Non si conoscono ancora i tempi di recupero dall'infiammazione al ginocchio dell'ex capitano, il cui futuro potrebbe essere lontano dai colori nerazzurri a fine stagione se non dovessero esserci svolte significative anche sul fronte rinnovo. Beppe Marotta intanto non perde tempo e dopo essersi assicurato le prestazioni di Godin lavora alacremente per aumentare il tasso di competitività della squadra. Dalla vicenda Icardi al futuro di Perisic e Skriniar, passando per l'assalto a Rakitic e la decisione su Spalletti: le mosse e le strategie del calciomercato dell'Inter per la prossima estate.

Calciomercato Inter, Marotta accelera per Rakitic

L'Inter preme, Marotta punta con decisione ad un altro colpo di spessore dalla Liga dopo aver definito a parametro zero l'acquisizione di Godin, che nelle prossime settimane firmerà un triennale con il club di Suning come rivelato nelle scorse ore dallo stesso Ad nerazzurro. Sfumato Modric, ad un passo dal rinnovo con il Real Madrid, un altro croato stuzzica la fantasia dell'ex dirigente della Juve per il calciomercato Inter: quell'Ivan Rakitic, che nei progetti del Barcellona non sarebbe più nella lista degli incedibili dopo il faraonico ingaggio di de Jong e il probabile arrivo anche di Rabiot. Marotta da alcune settimane è sulle tracce dell'ex Siviglia e sarebbe pronto ad accelerare per portare il classe '88 in maglia interista. La visita a Milano lo scorso weekend del fratello-agente del croato è un ulteriore indizio sul pressing dei nerazzurri per il giocatore, che avrebbe una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Per lo stesso Rakitic invece sarebbe pronto un contratto fino al 2022 a 6,5 milioni di base più bonus.

Calciomercato Inter, da Icardi a Perisic: il futuro dei big

Un colpo di spessore per la mediana dell'Inter, che Marotta vuole assolutamente regalare ai tifosi della 'Beneamata' per cercare di contrastare lo strapotere in Italia della

Da un croato all'altro, da Rakitic a Perisic. Il numero 44 dopo la chiusura del mercato invernale è tornato agli splendori della scorsa stagione, trascinando la squadra di Spalletti nelle ultime uscite dei nerazzurri. Il futuro dell'ex Wolfsburg è un argomento sempre caldo in Corso Vittorio Emanuele, con le sirene dalla Premier League che non si placano in vista del prossimo giugno. Arsenal e Tottenham non perdono di vista il 30enne vice-campione del mondo, con l'Inter che tratterà eventualmente una sua cessione per un prezzo non inferiore ai 35 milioni di euro. Perisic intanto, dopo aver espresso a gennaio la volontà di lasciare Milano, è ritornato ad essere un alfiere imprescindibile per lo scacchiere di Spalletti.

Se resta incerto il destino di Perisic, a meno di clamorosi colpi di scena Milan Skriniar resterà un baluardo della difesa interista ancora per diverso tempo. "Siamo vicini al rinnovo, ho un grande rapporto con la società", le parole dell'ex Sampdoria ieri al termine del match contro il Rapid. Malgrado le avances delle big d'Europa - Manchester United e Barcellona in particolare - il difensore slovacco è ormai prossimo al prolungamento fino al 2023 con il sodalizio di Suning, con un ingaggio che verrà raddoppiato rispetto agli 1,7 milioni dell'attuale accordo. Tutto sospeso invece sul rinnovo di Icardi, che (in attesa di stabilire la data del rientro in campo) tramite la moglie-agente Wanda Nara potrebbe riaggiornarsi con la dirigenza di Corso Vittorio Emanuele per fare il punto della situazione. Non è un mistero l'interesse per il numero nove da parte della Juventus, con Marotta che in cambio potrebbe chiedere Dybala all'ex 'gemello' Paratici. Un'Inter che potrebbe fare a meno anche di Luciano Spalletti in panchina la prossima stagione: Conte e Mourinho le suggestioni per il cambio alla guida tecnica, con la possibile riconferma del tecnico di Certaldo (al momento difficile) che passa dalla qualificazione in Champions e da un possibile exploit in Europa League.

