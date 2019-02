CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI / Gian Piero Gasperini parla di futuro e mercato in un'intervista a 'La Stampa'. Il tecnico dell'Atalanta si sofferma anche su un possibile futuro in Nazionale: "Fare il ct dell'Italia è il sogno di tutti. Però per ora sono a posto, anche perché il lavoro di Mancini mi piace molto: credo che rilancerà il nostro calcio. Una grande dopo l'Inter? Vivo di presente e il presente dell'Atalanta è da grande squadra.

Mi gratifica".

In tema di mercato, Gasperini racconta di dover migliorare nel farsi comprare i giocatori e poi aggiunge: "Anche a non farmeli vendere. Cristante, Gagliardini, Kessie, Caldara, Conti e Bastoni: Percassi ha 154 milioni di buoni motivi per apprezzarmi, chi saranno i prossimi? Forse Duvan Zapata, Mancini, Castagne... Ma con il presidente c’è un grande rapporto".

