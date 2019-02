ATLETICO MADRID JUVENTUS / L'Atletico Madrid non si accontenta della vittoria sul campo: nuovo attacco alla Juventus per le decisioni arbitrali durante il match del Wanda Metropolitano. E' l'amministratore delegato Colchonero Gil Marin ad aver attacco i bianconeri: "Per battere club potenti come la Juventus o il Real Madrid non basta giocare una buona partita, devi essere molto, molto superiore perché ogni decisione dubbia va a loro favore.

Nell'azione del gol annullato è evidente che l'esperienza diè sufficiente per ingannare l'arbitro". GIl Marin non critica il VAR ("difendo con forza Var e onestà degli arbitri") ma sottolinea: "Ultimamente non abbiamo molta fortuna con le varie interpretazioni". Poi l'affondo: "Un arbitro esperto, al VAR deve essere capace di interpretare l'azione. Ho parlato coned è chiaro che annullare quella rete sia stato un errore. Credo che al VAR vadano utilizzati ex arbitri".