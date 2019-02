Chelsea, blocco mercato: il comunicato UFFICIALE del club

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHELSEA BLOCCO MERCATO UFFICIALE / Un fulmine a ciel sereno ha colpito stamani il Chelsea, sanzionato dalla Fifa con il blocco del mercato in entrata per due sessioni. Il club londinese - attraverso il proprio sito ufficiale - ha comunicato di essere intenzionato ad "appellarsi a tale decisione in tempi brevi, essendo confinto di avere agito in conformità con le normative vigenti"