ATLETICO MADRID JUVENTUS MORATA / Il gol contro la sua ex squadra e poi l'esultanza: attimi di gioia per Alvaro Morata mercoledì sera durante Atletico Madrid-Juventus. La rete dello spagnolo è stata poi annullata grazie all'intervento del Var ma resta l'immagine dell'esultanza dell'ex bianconero dopo la rete.

Lo stessoha voluto spiegare il motivo della sua esultanza: il primo gol davanti ai nuovi tifosi non poteva non essere festeggiato - la spiegazione del calciatore - e così si è lasciato andare. Ma lo stesso Morata ha spiegato che non esulterebbe per un gol allain nessun altro caso: "Ho stima e affetto per i tifosi bianconeri e l'ho dimostrato diverse volte quando ne ho avuto la possibilità". Morata ha poi commentato l'annullamento della rete: "Se lo avesse fatto lui a me non era rigore di sicuro, per me per buttare a terra Chiellini serve molto di più".