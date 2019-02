CHELSEA BLOCCO MERCATO HIGUAIN HAZARD / La decisione temuta è arrivata: la Fifa ha sanzionato il Chelsea con il blocco del calciomercato in entrata per le prossime due sessioni. La società di Abramovich non potrà acquistare calciatori "per i successivi due (2) periodi di registrazione completi e consecutivi": niente colpi nell'estate 2019 e a gennaio 2020 con la rosa che dovrà restare così com'è (salvo cessioni) fino al termine della prossima stagione calcistica.

Un problema non di poco conto, considerato che il Chelsea è alle prese con le difficoltà di Sarri e potrebbe cambiare allenatore a fine anno: chi arriverà dovrà 'arraggiarsi' con chi c'è già in rosa o è già stato acquistato (vedi).

Il blocco del calciomercato per il Chelsea avrà ripercussioni importanti anche per altre squadre, a partire dalla Juventus: la conferma di Gonzalo Higuain servirebbe come il pane ai Blues che non possono acquistare altri calciatori ma potrebbe esserci un ostacolo. Il blocco del mercato, infatti, vieterebbe anche di rinnovare il prestito visto che il Pipita dovrebbe prima rientrare alla Juve e poi ritrasferirsi al Chelsea, cosa vietata dalla Fifa. Unica possibilità è rappresentata da un'azione della Juve che potrebbe rivolgersi alla Fifa per chiedere di non vedersi penalizzata dalla sanzione comminata ai 'Blues'.

In uscita poi difficilmente ci potranno essere partenze eccellenti: potrebbe quindi essere 'costretto' a restare Hazard, da tempo nel mirino del Real Madrid: per il belga uno spiraglio c'è ancora ed è rappresentato dall'acquisto già perfezionato di Pulisic dal Borussia Dortmund. Il giovane talento statunitense potrebbe andare a ricoprire proprio il ruolo di Hazard, lasciandolo quindi libero di accasarsi al Real. Bloccata, a questo punto, anche la cessione di Callum Hudson-Odoi: per il 18enne, il cui scarso utilizzo è una delle accuse rivolte a Sarri, l'ipotesi rinnovo diventa ora più concreta.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui