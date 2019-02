CALCIOMERCATO JUVENTUS FILIPE LUIS BARCELLONA ATLETICO MADRID - Filipe Luis ha disputato un'ottima partita contro la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League con la maglia dell'Atletico Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 33enne esterno sinistro è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e, al momento, non sembrano esserci novità su un eventuale prolungamento dell'accordo. Accostato al club bianconero, per il brasiliano sta avanzando forte la candidatura del. I catalani, riporta il 'Mundo Deportivo', sono a caccia di un'alternativa di livello al titolare, col quale si sta trattando il rinnovo di contratto. Un'opzione interessante per Filipe Luis, adesso concentrato sul match di ritorno di Torino, in programma il 12 marzo prossimo.