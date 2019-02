CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Marotta non si ferma a Godin. C'è un altro grande obiettivo per l'Inter in Spagna e corrisponde al nome di Ivan Rakitic.

Dopo aver chiuso per l'esperto difensore dell'Atletico e giustizieri mercoledì in Champions della, l'Ad nerazzurro cerca di stingere i tempi per il centrocampista croato, che sarebbe in uscita daldopo il recente arrivoe quello sempre più probabile di Rabiot. Stando a 'Tuttosport' - che cita la stampa croata - il fratello-agente di Rakitic sarebbe stato a Milano lo scorso weekend e probabilmente ha avuto dei contatti con la dirigenza interista. Marotta lavora ormai da settimane alla trattativa per l'ex Siviglia, che il Barça valuterebbe almenodi euro.