Calciomercato Fulham, Ranieri rischia: pronto il sostituto

CALCIOMERCATO FULHAM RANIERI ESONERO DEL AMO - Non vive un bel momento il Fulham di Claudio Ranieri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Subentrato a Slavisanello scorso mese di novembre, l'allenatore italiano ha raccolto solo tre vittorie in quattordici partite die la squadra londinese è penultima in classifica, a otto punti dalla zona salvezza. Per questo motivo, la società potrebbe decidere di cambiare nuovamente guida tecnica: secondo 'As', in caso di separazione da Ranieri, il Fulham potrebbe ingaggiare Victor Sanchez, 42enne allenatore spagnolo, fermo dalla stagione 2016/2017 quando guidò ilSiviglia.