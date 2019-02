CHELSEA FIFA BLOCCO CALCIOMERCATO / Brutte notizie per il Chelsea e Maurizio Sarri. E' arrivata la sanzione da parte della Fifa, che con una nota ufficiale bloccherà per le prossime due sessioni le operazioni di mercato del club di Abramovich per aver violato le norme sulla registrazione di giocatori under 18 e ai trasferimenti internazionali.

Il Chelsea ha violato principalmente gli art.

19 (nel caso di 29 giocatori minori) e 18bis (accordi per due calciatori minori che hanno influenzato altri club sui trasferimenti). I londinesi non potranno tesserare giocatori per la finestra estiva 2019 e per quella invernale 2020, ma potranno però operare in uscita e fare cessioni. Al Chelsea è stata comminata pure una multa di 600 mila franchi e concesso un periodo di prova di 90 giorni per regolarizzare la posizione dei calciatori minori interessati. Sanzionata anche laper aver violato sempre le regole relative ai minori, con la Federazione inglese che pagherà anche una ammenda di 510 mila franchi.