JUVENTUS ATLETICO MADRID FIORENTINA SIMEONE / Proseguono le polemiche per il brutto gesto di Simeone durante Atletico Madrid-Juventus. Così, il 'Cholito', analizzando la sua stagione alla Fiorentina, ha tenuto a fare una precisazione su quanto accaduto mercoledì scorso: "Ho parlato con papà e naturalmente era entusiasta per il risultato. Vorrei ribadire che il gesto che ha fatto dopo la rete di Gimenez non era rivolto ai dirigenti o ai tifosi della Juve.

Era solo per il popolo dell’Atletico - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Mio padre sta vivendo un momento magico. Questo successo, il rinnovo del contratto, un nuovo figlio in arrivo. Tutto fantastico".

FIORENTINA - "Crisi? Non è stato facile. Ho scelto anche di farmi aiutare da uno psicologo sportivo. Lui mi ha fatto capire che per migliorare dovevo pormi ogni giorno un piccolo obiettivo da raggiungere. Non sono pazzo, ho solo cercato un piccolo sostegno. E non vivo più solo per il gol. Quella è una conseguenza del lavorare. In campo contro l'Inter? Io sono pronto. E spero di fare gol, anche per accontentare i tanti che mi hanno scelto al fantacalcio. Perché Firenze? Sapevo che avrei trovato qualcosa di speciale. Spero di vincere in questa città magica".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui