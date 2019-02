Calciomercato Juventus, anche la Roma sul talento italiano

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA LOCATELLI / Nel futuro della Roma potrebbe esserci più spazio per i talenti italiani. Per la linea mediana, riporta la 'Gazzetta dello Sport', i giallorossi starebbero pensando a Manuel Locatelli, centrocampista ceduto (in prestito con obbligo di riscatto) dal Milan al Sassuolo la scorsa estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'idea sarebbe quella di portarlo in giallorosso per farlo crescere almeno un anno sotto l''ala protettiva' di Daniele, per il quale si ragiona sul rinnovo del contratto. Classe 1998, Locatelli piace molto anche alla. Tra gli obiettivi italiani dei giallorossi ormai da tempo figurano anchedell'Atalanta edel Torino.