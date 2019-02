JUVENTUS ATLETICO CHIELLINI SIMEONE / La Juventus deve centrare l'impresa il prossimo 12 marzo contro l'Atletico Madrid dopo il pesante 2-0 del 'Wanda Metropolitano'.

Giorgiosuona la carica e crede alla rimonta: "Servirà un superma anche un super Szczesny, un super De Sciglio, Bonucci e Chiellini… - le parole del capitano bianconero a 'Tuttosport' - Bisognerà fare tutti una partita ottima. E bisognerà fare gol: quando fai gol, la partita poi si ribalta anche in 4 minuti come è successo a Madrid". Chiellini poi punge: "Il suo gesto? Non ce ne frega niente, abbiamo obiettivi talmente grandi dentro di noi che non badiamo a Simeone".