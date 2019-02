DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE / Inter e Napoli sono le due rappresentanti della Serie A superstiti in Europa League dopo l'eliminazione della Lazio ai sedicesimi. Oggi alle ore 13 andrà in scena a Nyon il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti degli ottavi di finale, che si giocheranno il 7 e 14 marzo.

Urna aperta ad ogni soluzione e senza paletti, con possibile derby anche tra le due italiane.

Le 16 squadre qualificate: Arsenal, Siviglia, Dinamo Zagabria, Eintracht Francoforte, Napoli, Salisburgo, Valencia, Villarreal, Zenit, Benfica, Rennes, Chelsea, Dinamo Kiev, Slavia Praga, Inter, Krasnodar.

Calciomercato.it seguirà il sorteggio con la diretta testuale e tutti gli aggiornamenti da Nyon.

