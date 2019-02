JUVENTUS GUARDIOLA SANE' DYBALA / Massimiliano Allegri sul banco degli imputati in casa Juventus dopo la disfatta del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atletico Madrid. Il futuro dell'allenatore toscano potrebbe essere lontano da Torino a fine stagione, soprattutto in caso di prematura uscita di scena dalla Champions League. I bianconeri potrebbero aprire un nuovo ciclo a giugno e una delle idee più affascinanti in panchina in caso di addio di Allegri porta a Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, Sané e Gündogan seguono Guardiola

L'arrivo dello spagnolo alla Continassa rivoluzionerebbe la filosofia e lo stile di gioco della 'Vecchia Signora', con l'obiettivo primario che resterebbe ovviamente l'assalto alla Champions.

Calciomercato Juventus: Guardiola sogna Mbappé, Icardi lontano

Muterebbero di conseguenza anche le strategie di mercato, conche andrebbe a caccia di quei profili funzionali al 'tiki-taka' dell'attuale tecnico del Manchester City. Uno di questi potrebbe essere Leroy, gioiello dei 'Citizens' e che da tempi non sospetti figura anche sul taccuino del capo area sport bianconero. Guardiola potrebbe dare l'accelerata all'arrivo dal Real Madrid di, mentre in mediana uno dei profili da tenere d'occhio sarebbe

Il sogno in attacco, seppur molto complicato, diventerebbe Mbappé, mentre aumenterebbero le possibilità di riconferma di Pjanic, Dybala e Douglas Costa. Si allontanerebbe invece un possibile colpo Icardi viste le caratteristiche dell'argentino non congeniali alle alchimie di Guardiola, così come sarebbe da valutare la posizione di Mandzukic.

