Europa League, sorteggio ottavi: le avversarie di Napoli e Inter

EUROPA LEAGUE NAPOLI INTER SORTEGGIO OTTAVI / Napoli e Inter sono le due italiane ancora in corsa per la vittoria dell'Europa League. Oggi, alle ore 13, con diretta tv sui canai 'Sky', avverrà il sorteggio degli ottavi di finale della competizione. Considerando la mancanza di limitazioni per club della stessa federazione, le due compagini nostrane rischiano di sfidarsi nelle gare del 7 e 14 marzo.

Tra le avversarie straniere più temibili, invece, figuranoed Calciomercato.it , come sempre, seguirà il sorteggio con la diretta testuale e tutti gli aggiornamenti da Nyon.

LE 16 SQUADRE QUALIFICATE

Arsenal

Siviglia

Dinamo Zagabria

Eintracht Francoforte

Napoli

Salisburgo

Valencia

Villarreal

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Inter

Krasnodar

