Calciomercato Napoli, da Hysaj a Mertens: talenti sotto esame

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ MERTENS / Tre mesi per convincere il Napoli. La fase clou della stagione è arrivata e molti talenti nella rosa di Ancelotti non hanno ancora reso secondo le aspettative, come ha ammesso lo stesso allenatore in una recente conferenza stampa. Così, per evitare una cessione la prossima estate, il loro obiettivo sarà quello di migliorare velocemente le prestazioni in campo.

Partendo dal reparto arretrato,dovrà migliorare l'intesa con Koulibaly dopo alcuni svarioni delle scorse settimane, mentredovrà dare seguito alle buone prestazioni fornite ultimamente. A centrocampo, si attende la definitiva crescita di, che avranno più spazio a disposizione dopo l'addio di Hamsik. In attacco, invece, è normale chiedere di più a, artefice di una stagione altalenante (11 gol in 30 presenze finora), mentre dasono già arrivati segnali positivi ieri sera, quando entrambi sono andati in rete nel 2 a 0 rifilato allo Zurigo. Pochi mesi a disposizione: Ancelotti mette sotto esame i suoi talenti.