Juventus-Atletico Madrid, Simeone rischia grosso: le ultime!

JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE / Il brutto gesto del 'Cholo' Simeone nel match di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus ha fatto il giro del web.

Così, in vista della partita di ritorno del 12 marzo allo 'Stadium', riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono tre le ipotesi sul tecnico: la più preoccupante è quella che vede l’Uefa aprire un procedimento disciplinare in base ai rapporti dell’arbitro e del delegato, con una possibile squalifica per 'comportamento irriguardoso' che gli impedirebbe di sedere in panchina nel ritorno; per vederci più chiaro, l'Uefa potrebbe incaricare un ispettore di indagare per poi aprire un caso o meno; infine, l’Uefa potrebbe non intervenire, considerando il gesto una semplice esultanza esagerata.