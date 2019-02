ATALANTA ZAPATA INTER / Duvan Zapata non si vuole fermarsi. 16 gol finora in campionato e la voglia di portare l'Atalanta il più in alto possibile. Il bomber colombiano ha catalizzato l'attenzione anche sul mercato e oltre all'Inter anche diverse squadre di Premier avrebbero messo gli occhi su di lui. L'ex Sampdoria, Udinese e Napoli dribbla però l'argomento futuro: "Chiaramente arrivano tante voci, io ascolto tutti ma penso solo a tenere i piedi per terra.

A Bergamo mi trovo benissimo: la città è bella e i tifosi non si mettono pressione - le parole di Zapata a 'Tuttosport' - L'unico mio obiettivo è crescere. E quindi togliermi tante soddisfazioni. Lo dico a livello personale ma anche di squadra. Avevo l'obiettivo di superare i gol segnati l'anno scorso e sono riuscito a centrarlo con grande anticipo. Adesso non me ne pogo altri, pensiamo tutti insieme a fare il massimo partita dopo partita e vediamo deve si può arrivare. La classifica cannonieri? Non sono ossessionato dal gol. Penso la vincerà alla fine vinceràMi ha davvero stupito però: dentro l'area è impressionante".