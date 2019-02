CALCIOMERCATO ROMA CHELSEA SARRI / Giorni decisivi per il futuro di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La posizione del tecnico sulla panchina del, nonostante la vittoria di ieri contro il, resta in bilico: una sconfitta in finale di Carabao Cup potrebbe costargli l'esonero, con l'ipotesi Roma per il suo futuro . Così, al termine del match digiocato ieri, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni sui giallorossi: "Contatti con la? Ovviamente no perché ho un contratto col Chelsea per la prossima stagione, così è impossibile che io abbia altri contatti - le sue parole a 'Bt Sport' - Ho letto su alcuni giornali italiani di una cena con Francoma io penso che al momento Baldini sia in Sudafrica, quindi è molto difficile andare a cena con lui". Parlando ai microfoni di 'Sky' circa i contatti con Baldini, Sarri ha aggiunto: "Penso che sia una bella ca***ta".