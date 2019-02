MILAN SAINT-MAXIMIN VERDI / Il Milan ci riprova. Allan Saint-Maximin rimane in cima ai desideri del club rossonero per la prossima estate, con il Dt Leonardo pronto ad approfittare della rottura totale tra il talentoso esterno e il Nizza.

Il 'Diavolo' studia il blitz per il francese ma non perde di vista le altre alternative comegià nei mesi scorsi nei pensieri del Milan.

Ma c'è soprattutto Simone Verdi - sondato pure lui nella finestra invernale del mercato - a stuzzicare la fantasia al club meneghino, con il fantasista mancino che piace anche a Gattuso oltre a Leonardo. L'ex Bologna però - scrive 'Tuttosport' - non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Napoli, con lo stesso club partenopeo che eventualmente non se ne priverebbe a cuor leggero visto l'esborso di 25 milioni di euro per portarlo una azzurro. Ieri in gol in Europa League contro lo Zurigo, Verdi non sta trovando lo spazio desiderato finora nello scacchiere di Ancelotti.

