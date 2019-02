JUVENTUS ALLEGRI GUARDIOLA / E' partita l'operazione 'remuntada' per la Juventus dopo il pesante ko di Madrid contro l'Atletico. Una sconfitta che fa sorgere però tanti interrogativi sui bianconeri e soprattutto sul futuro a fine stagione di Massimiliano Allegri. Con la prematura eliminazione dalla Champions League, infatti, potrebbe materializzarsi a fine stagione il divorzio dopo cinque stagioni del tecnico livornese.

La dirigenza della Continassa e Allegri si vedranno non prima di aprile per per fare il punto della situazione e non è da escludere a priori una conferma dell'ex allenatore del Milan (sotto contratto fino al 2020, ndr) anche senza l'impresa contro i 'Colchoneros' di Simeone.

La Juve però ha già iniziato a guardarsi intorno e l'erede di Allegri potrebbe uscire da una ristretta cerchia di candidati, che vede Zinedine Zidane in pole davanti a Deschamps e Klopp. Stando però a 'Tuttosport' nei pensieri di Agnelli ci sarebbe anche l'affascinante pista che porta a Pep Guardiola, attualmente legato fino al 2021 al Manchester City. Un'idea folle, pari all'assalto per portare la scorsa estate Cristiano Ronaldo a Torino, che rivoluzionerebbe la filosofia della Juventus, accontendo anche la voglia del tecnico spagnolo di allenare un giorno in Italia e puntare comunque all'Europa dopo le esperienze in Germania e Inghilterra seguite al ciclo trionfale al Barcellona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui