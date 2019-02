INTER RAPID VIENNA HANDANOVIC / Capitan Handanovic ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Inter-Rapid Vienna, match vinto 4-0 dalla squadra di Spalletti: "Nel calcio di oggi nulla è scontato. In cosa siamo cresciuti? Abbiamo ancora margini di miglioramento. Il gruppo è compatto. Non perdiamo palloni banali: in questo siamo cresciuti. - ha dichiarato il portiere ai microfoni di 'Sky Sport' - Cosa provo con la fascia? Non è un titolo nobiliare: mi dà responsabilità. È un privilegio e per me è importante indossarla.

Ne servono 5/6 per tirare il gruppo. Buone risposte da chi gioca meno? L'importante è che tutti si allenino bene, anche quelli che sono fuori. Anche i ragazzi che giocano meno si sono fatti trovare pronti. C'è bisogno di tutti. Cosa ho pensato quando mi hanno detto che avrei indossato la fascia? Per me non è cambiato nulla: mi comporto come prima. Un capitano è sotto alla lente di ingrandimento, cerco anche di aiutare i compagni. Cosa manca per un salto di qualità? È una domanda per la dirigenza. Non devo pensare a cosa manca o a cosa c’è. C'è gente competente per questo".