INTER ICARDI / Continua il gelo tra Icardi e l'Inter.

L'ex capitano nerazzurro, fuori per un problema al ginocchio, non si è diretto negli spogliatoi per festeggiare assieme ai compagni il passaggio del turno di Europa League. Lo rivela 'Sky Sport'.