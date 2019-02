INTER RAPID VIENNA RANOCCHIA / Il difensore centrale dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato a 'Sky Sport' al termine della gara di Europa League contro il Rapid Vienna: "Siamo contenti, il percorso è lungo. Dobbiamo arrivare in fondo alla competizione. Ci siamo stretti come gruppo e abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più.

Dobbiamo andare avanti.

Il calciatore ha poi parlato del suo rientro in campo: "L’ho saputo prima della partita che avrei giocato. A volte perdi un po’ le distanze ma sono contento. Continuiamo a lavorare. L’esultanza? Mi vogliono bene e io cerco di dimostrare quello che ho e che sono. Lo faccio per il bene della squadra". Infine una battuta su Icardi: "Mauro è un giocatore dell’Inter. Al di là della fascia, lo riabbracceremo”.

