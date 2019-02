EUROPA LEAGUE NAPOLI ZURIGO VERDI / L'attaccante del Napoli Simone Verdi, autore del primo gol partenopeo, ha commentato la vittoria dei suoi contro lo Zurigo in Europa League: "Non era facile affrontare questa gara mentalmente.

Sono contento per il gol e per il passaggio del turno. Siamo contenti. Sicuramente proveremo ad arrivare in finale con tutte le nostre armi: è una competizione importante. Sono contento: mi mancava da molto il gol”.

