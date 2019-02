EUROPA LEAGUE INTER ZURIGO OUNAS / Adam Ounas ha siglato oggi il gol del 2-0 che ha permesso al Napoli di chiudere la partita in Europa League contro lo Zurigo. L'algerino ha parlato a 'Sky Sport' del suo momento in Campania: "Devo dare il massimo. Ancelotti mi sta dando fiducia.

Andiamo avanti".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'attaccante ha continuato la sua intervista, spiegando le differenze tra Ancelotti e Sarri: "Il mister mi fa giocare e mi parla di più rispetto a prima. Sento maggiore fiducia: provo a fare di tutto per dimostrargli che ci sono quando mi chiama in causa. Ho acquisito maturità. Lo stile di gioco di Ancelotti è differente rispetto a quello di Sarri: quando sono uno contro uno devo provare a fare la differenza. In Francia avevo un mister che parlava molto con noi. Quest’anno il mister mi parla di più rispetto a Sarri".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui