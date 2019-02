CALCIOMERCATO INTER MAROTTA GODIN ICARDI / Diego Godin sarà un nuovo giocatore dell'Inter. A darne ulteriore conferma è l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha annunciato: "Siamo molto avanti nella trattativa ed è stato bello vederlo segnare contro la Juventus.

Poi per il resto non mi esprimo, diciamo che sono molto ottimista e credo che quanto prima arriveremo ad una comunicazione ufficiale". Nuove dichiarazioni, poi, su Mauro Icardi: "Voi siete molto informati, quasi più di noi. Noi lo aspettiamo, non aggiungo altro da quanto già detto precedentemente. Siamo fiduciosi in un ritorno rapido da questo problema al ginocchio. La società, però, è sopra tutto. Il Copenaghen ha nello stemma uno slogan che dice 'Niente sopra la società'. Perché niente è sopra la società e andiamo avanti con questo motto in testa".