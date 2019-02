MONZA BERLUSCONI MILAN/ Silvio Berlusconi, intervistato ai microfoni di 'La7', ha ribadito tutto il suo attaccamento al suo nuovo club, il Monza: "Il Milan non mi manca.

L'intenzione mia e diè quella di mettere in piedi una squadra modello fatta di valori e ragazzi senza barba, nè tatuaggi e neppure orecchini. Se commettono fallo devono chiedere immediatamente scusa e l'arbitro va assolutamente rispettato. Inoltre, quando firmano gli autografi, devono scrivere bene e leggibile. La nostra ambizione non è tanto la categoria ma l'esempio". Per le ultime notizie sulla Serie C---> clicca qui!