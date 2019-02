INTER ADANI ICARDI/ Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare della situazione in casa Inter e del caso Mauro Icardi: "La decisione della società di togliergli la fascia è stato un gesto molto forte che ha tolto in qualche modo alibi alla squadra.

Ora li vedo ben indirizzati e motivati, con possibilità in più per chi ha avuto meno spazio. Negli ultimi giorni l'argentino ha evitato il campo, prima rifiutando la convocazione poi con l'infortunio, ma prima o poi dovrà affrontarlo, è un aspetto fondamentale. Dovrà tornare a fare il giocatore, anche senza fascia".