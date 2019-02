Pagelle Napoli-Zurigo: i voti del primo tempo

NAPOLI ZURIGO VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / Inizio veemente dello Zurigo, che mette in apprensione il Napoli ma poi pian piano perde presa sul terreno di gioco. Il vantaggio azzurro nasce da un'invenzione di Ounas, fino a quel momento a tratti anche irritante, per un fino ad allora impalpabile Verdi. Tolto il blocco alla gara ci si attende un secondo tempo in grande relax. Paura per Meret a metà frazione: travolto da Ceesay, una brutta caduta che spaventa il pubblico di casa.

NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Chiriches 6

Koulibaly 6

Ghoulam 6

Ounas 7

Diawara 6

Zielinski 5,5

Verdi 6,5

Mertens 5,5

Insigne 5,5

All.

Ancelotti 6



ZURIGO

Brecher 6,5

Winter 5,5

Bangura 5,5

M. Kryeziu 6

Kololli 5,5

Schoenbaechler 6

Sohm 6

Domgjoni 6

Khelifi 6

Odey 6

Ceesay 5,5

All. Magnin 6

Arbitro Sidiropoulos 6



TABELLINO

NAPOLI-ZURIGO (primo tempo 1-0)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

ZURIGO (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler; Odey, Ceesay. All. Magnin

MARCATORI: 43' Verdi (N)

AMMONITI: Chiriches

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui