CALCIOMERCATO SAMPDORIA GABBIADINI DAZN STREAMING/ In previsione di Sampdoria-Cagliari, in programma domenica alle 12.30 e visibile in streaming su DAZN, Manolo Gabbiadini, attaccante dei blucerchiati, si è rivelato. L'attaccante ex Napoli è stato intervistato ai microfoni della piattaforma streaming: "Quella di tornare a Genova è stata una scelta semplice. Conosco bene Giampaolo, so come gioca, e non avevo bisogno di sentirlo per essere convinto. Sono arrivato da poco ma abbiamo grandi potenzialità, voglio entrare al più presto al 100% in tutti i sincronismi della squadra".

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Sulle sue ultime esperienze, dal Napoli alla Premier League con la maglia del Southampton: "Credo di essere sempre la stessa persona, anche col passare del tempo. Ho vissuto gli anni di Napoli con la possibilità di giocare in Europa e sono stato in Inghilterra, dove sono maturato sotto altri aspetti. La finale di League Cup? Dopo appena 20 giorni da quando sono arrivato, mi sono trovato a giocarmi un trofeo a Wembley. Abbiamo perso immeritatamente quella partita e ricordo bene che, a cena dopo il match, il presidente si lasciò andare e pianse. L'avevamo fatta emozionare".

Sul derby di Genova e il suo rapporto con la città: "Non vedo l'ora di passeggiare qui con mio figlio, il mare mi dà felicità e serenità. Le sfide col Genoa? E' una sensazione unica segnare e correre sotto la gradinata, ti viene d'istinto non serve neanche programmarla una cosa del genere".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui