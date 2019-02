SERIE A MILAN EMPOLI CONVOCATI GATTUSO / Gennaro Gattuso ha convocato 23 calciatori per il match contro l'Empoli in programma domani sera al 'Meazza' e valevole per la 25esima giornata di Serie A. Il tecnico del Milan ritrova Strinic mentre è costretto a fare a meno dello squalificato Suso.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Plizzari

Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Strinic

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Montolivo, Paquetá

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek.

