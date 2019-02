CALCIOMERCATO JUVENTUS THURAM/ No, non sono gli anni '90, quelli di Lilian Thuram al centro della difesa del Parma e oggetto del desiderio nel calciomercato per molti top club. Stavolta stiamo infatti parlando di Khéphren, figlio dell'ex centrale della Juventus.

Classe 2001, il mediano del Monaco è entrato nel mirino di diverse squadre europee, fra le quali proprio la Vecchia Signora, da sempre attentissima ai giovani prospetti. Stando però a quanto riportato dal 'Daily Mail', la trattativa per Thuram, in scadenza a giugno, non sarà delle più facili. Secondo il giornale inglese infatti, sul centrocampista dei monegaschi ci sarebbe anche l'interesse di due top club di Premier League come Chelsea e Liverpool. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!