Polemica Dotto-Diletta Leotta: 'Non la cerchiamo per ciò che dice'

DILETTA LEOTTA DOTTO / Polemica a distanza, sulle colonne del Corriere dello Sport, tra Diletta Leotta e Giancarlo Dotto.

Dopo le parole d'accusa, giunte ieri, del giornalista sportivo alla conduttrice di Dazn , criticata per parlare di calcio senza la minima nozione, oggi il quotidiano ha pubblicato la replica della Leotta con una lunga lettera: “Da 6 anni mi occupo di sport e di calcio in tv, e non di botanica, cosmetica o astrofisica, né considero questi ultimi sei anni di lavoro il mio hobby del week-end. Né farei mai un lavoro senza averne la più pallida nozione, come Dotto sostiene. Faccio semplicemente il mio lavoro e lo faccio da anni con passione e puntualità e sì anche con un tocco di femminilità”.

Dotto, da parte sua, ha controreplicato, mantenendo però la sua tesi: “Se lei è un magnete per tutti noi, se il telecomando va a cercarla, non è per quello che dice, il che la omologherebbe tristemente al mucchio anonimo dei tanti valorosi colleghi maschi, ma per quanto disdice, per quanto la relega nella differenza. La seduzione eterna del femminile”.

