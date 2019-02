CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG/ Uno dei tanti casi a tener banco in casa Chelsea è quello di Callum Hudson-Odoi. L'attaccante inglese, classe 2000, è uno dei talenti più in risalto della Premier League e, il poco spazio concessogli da Maurizio Sarri, lo ha portato nelle scorse settimane a chiedere di lasciare Londra.

Su di lui è fortissimo l'interesse del Bayern Monaco ma anche la Juventus è stata accostata al giovanissimo avanti dei Blues. Per le ultime notizie sul mercato estero---> clicca qui!

Stando a quanto riportato dal 'Sun', su Hudson-Odoi, oltre alle squadre già nominate ci sarebbe anche il PSG. L'inserimento dei francesi complicherebbe ancor di più la buona riuscita dell'affare per la Juventus così come per il Bayern.

