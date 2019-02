FANTACALCIO SERIE A 25A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / La Serie A torna in campo con la 25a giornata. Un altro turno per il fantacalcio che ha inizio al venerdì: ad aprire le danze sarà il Milan che a San Siro dovrà vedersela con l'Empoli. Sabato con Torino-Atalanta (ore 15.00) e Frosinone-Roma (ore 20.30). La domenica, invece, si aprirà con Sampdoria-Cagliari (ore 12.30) e andrà in archivio con Fiorentina-Inter (ore 20.30); nel pomeriggio occhi puntati sulla Juve, impegnata a Bologna e chiamata al riscatto dopo Madrid, e al Napoli di scena sul difficile campo del Parma. Rinviata a data da destinarsi Lazio-Udinese per via del match di rugby all'Olimpico e per un calendario troppo fitto dei biancocelesti. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 25a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 25a giornata

Lazio-Udinese rinviata a data da destinarsi

Milan-Empoli venerdì ore 20:30

⚡Hot: Donnarumma e Piatek top. Bene i piedi buoni di Calhanoglu e Krunic

⛔Not: Veseli non fa proprio per voi

⚽Sorpresa: il turnover potrebbe lasciare spazio importante a Conti: uomo bonus

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Iachini

Torino-Atalanta sabato ore 15

⚡Hot: Gli esterni di Mazzarri e Gasperini fanno sempre bene. Sarà una grande sfida. In crescita Lukic

⛔Not: Pasalic non è entrato al meglio nei meccanismi della Dea

⚽Sorpresa: Djimsiti potrebbe centrare il bersaglio grosso

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Moreti, Djidji; De Silvestri, Ansaldi, Lukic, Meitè, Aina; Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri.

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Frosinone-Roma sabato ore 20:30

⚡Hot: Beghetto e Ciofani sono tra i più in forma. Continuate a puntare su Dzeko ed El Shaarawy

⛔Not: Momento non felicissimo per Cristante

⚽Sorpresa: Florenzi proverà a portare gol anche sulla catena di destra

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Sampdoria-Cagliari domenica ore 12:30

⚡Hot: Quagliarella cerca riscatto.

Bene Despodov e Barella.⛔Not: Pisacane non è la vostra prima scelta⚽Sorpresa: Bonus a partita in corso per Gabbiadini?Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Ronaldo Vieira; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella, Despodov; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Bologna-Juventus domenica ore 15.00

⚡Hot: Cristiano Ronaldo è pronto a rialzare la testa! Santander può far bene! ok Cancelo

⛔Not: Danilo è il giocatore che rischia di più, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Scocca l'ora di Bernardeschi, a Madrid tra i poco a salvarsi

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Calabresi, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Edera. Allenatore: Mihajlovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Chievo-Genoa domenica ore 15.00

⚡Hot: Radu va a caccia di una super prova in trasferta, Sanabria dell'ennesimo gol! Fiducia a Stepinski

⛔Not: Hetemaj: bonus sconosciuti!

⚽Sorpresa: Depaoli è in crescita, bonus in arrivo?

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynki; Rigoni, Leris, Hetemaj; Pucciarelli; Stepinski, Megiorini. Allenatore: Di Carlo

Genoa (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lerager, Radovanovic; Lazovic, Rolon, Kouamé; Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Sassuolo-Spal domenica ore 15.00

⚡Hot: Djuricic può essere devastante. Promossi Locatelli e Kurtic

⛔Not: Rogerio, le voci di mercato potrebbero distrarlo

⚽Sorpresa: in arrivo gol da corner: puntiamo su Bonifazi!

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Felipe, Cionek, Bonifazi; Kurtic, Missiroli, Valdifiori, Valoti, Fares; Petagna, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Parma-Napoli domenica ore 18.00

⚡Hot: senza Insigne può essere la partita di Milik! Kucka-Malcuit: bonus in arrivo

⛔Not: Bastoni può pagare l'inesperienza

⚽Sorpresa: Allan può tirare il coniglio dal cilindro

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi; Kucka, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D’Aversa

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Fiorentina-Inter domenica ore 20.30

⚡Hot: Lautaro Martinez si è preso la maglia da titolare, puntateci! Sì a Chiesa e Skriniar!

⛔Not: Muriel: fuoco di paglia? Lo scopriremo presto ma per questa volta lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Benassi per il classico gol dell'ex

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Chiesa, Muriel. Allenatore: Pioli.

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Dalbert; Brozovic, Nainggolan, Joao Mario; Politano, Lautaro Martinez, Perisic. Allenatore: Spalletti

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio



