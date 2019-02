BARCELLONA LUIS SUAREZ / Luis Suarez non vive un momento brillantissimo: dopo il pareggio a reti bianche del suo Barcellona col Lione, l’uruguaiano è stato tra i più criticati dai tifosi blaugrana per un rendimento in netto calo. L’attaccante, infatti, non è ancora andato a segno in quest’edizione della Champions League ed è a secco, nella Liga, da quattro giornate consecutive.

Una crisi che avrebbe infastidito anche i suoi stessi compagni di squadra.

Ignacio Miguélez, giornalista del popolare programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, ha svelato che "gran parte dello spogliatoio blaugrana, diciamo la metà" sarebbe "molto, molto scontenta del suo rendimento".

Il Barcellona avrebbe percepito il suo calo da tempo e sarebbe pronto a sostituire l’ormai 32enne durante la prossima sessione di calciomercato: tra i nomi sul taccuino blaugrana ci sarebbero l’ex milanista André Silva e Maxi Gomez del Celta Vigo.

