MILAN KAKA PAQUETA/ Il Milan di Gennaro Gattuso sta andando fortissimo in Serie A e, come solitamente accade, i tifosi del club meneghino hanno iniziato con gli accostamenti eccellenti a calciatori che fanno parte della storia della squadra.

Uno di questi è Lucas, arrivato nel calciomercato di gennaio dal Flamengo, e già protagonista della linea di centrocampo tanto da essere paragonato al Pallone d'Oro 2007 Ricardo. Quest'ultimo, ai microfoni di 'Tencent News', ha risposto così: "Non penso sia il massimo metterci a confronto, non vedo tutta questa somiglianza. Lucas sta facendo bene e può fare grandi cosi ma meglio andarci con calma. Spero che possa avere gli stessi risultati che ho avuto anche io". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!