Calciomercato Inter, saltato un clamoroso scambio: i dettagli

CALCIOMERCATO INTER PERISIC CARRASCO / Notizia clamorosa dal Belgio. Secondo 'Rtl Sport' a gennaio Ivan Perisic sarebbe potuto finire in Cina. Per la precisione al Dalian Yifang, in cambio di Yannick Carrasco. A far saltare l'operazione è stato, almeno indirettamente, Leonardo Jardim.

Il tecnico sarebbe dovuto approdare sulla panchina del club cinese al posto del tedescoe - prima del ripensamento e conseguente ritorno sulla panchina del- aveva dato il suo ok alla partenza del belga e al contemporaneo arrivo dell'esterno croato che, ricordiamo, nello scorso calciomercato invernale aveva come primo desiderio il trasferimento all'. Jardim-Dalian è poi saltato cosiccome il clamoroso scambio - che magari potrebbe tornare in auge a giugno - tra la società nerazzurra e quella che si appena accapparatadal Napoli.