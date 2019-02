PANCHINA CHELSEA ALLEGRI / Il destino di Sarri sulla panchina del Chelsea sembra segnato: come raccontato da Calciomercato.it, le prossime due gare (contro Malmo e Manchester City) saranno decisive per un eventuale esonero a stagione in corso. In estate, invece, salvo colpi di scena, l'avventura dell'ex Napoli ai 'Blues' arriverà comunque al capolinea. Così per la società londinese è già tempo di pensare ad un nuovo allenatore e i candidati non mancano: il sogno porta a Zinedine Zidane, libero dopo l'addio della scorsa estate al Real Madrid.

Altro francese che da tempo è accostato al Chelsea è Laurent, ma sarebbe da tenere in considerazione anche la pista, indicato anche come candidato alla guida delle 'merengues'. Ma Abramovich potrebbe anche affidarsi nuovamente ad un allenatore italiano dopoe appunto: Massimilianoè uno dei profili che potrebbe essere preso in considerazione dalle parti di Stamford Bridge. Il tecnico toscano è legato alla Juventus fino al 2020, ma un'eventuale eliminazione dalla Champions agli ottavi potrebbe sancire la fine della sua esperienza in bianconero.