CALCIOMERCATO INTER ICARDI / "Nessun cambiamento rispetto agli esami effettuati prima dell'inizio della stagione": questo il comunicato dell'Inter dopo gli accertamenti medici cui si è sottoposto Mauro Icardi nella giornata di ieri. Controlli dai quali non è emerso alcun infortunio serio al ginocchio e quindi la possibilità per l'ex capitano di rimettersi a disposizione in tempi brevi.

Calciomercato Inter, caso Icardi: le prossime tappe

Ma quando? Date precise non ce ne sono: Icardi salterà sicuramente il match contro ildi Europa League, visto che non è stato convocato; altamente probabile che non faccia parte neanche del gruppo che partirà alla volta della toscana per la sfida contro ladi domenica sera.

Da lì in poi il mistero è tutto da sciogliere: il rientro di Icardi potrebbe rappresentare un importante momenti nel caso che ha coinvolto l'argentino, la moglie agente Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra. Dopo che la società gli ha tolto la fascia, Icardi non è più sceso in campo e, anche se Wanda Nara ha smentito le voci sulla volontà di non scendere in campo fino a quando non ritornerà capitano, la sensazione è che il muro contro muro potrà risolvere soltanto con un passo in avanti di una delle due parti. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', la volontà dell'Inter è di poter contare nuovamente su Icardi prima del 17 marzo, data del derby contro il Milan, gara che potrebbe assumere un'importanza particolare in chiave lotta Champions.

