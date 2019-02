JUVENTUS CHAMPIONS RONALDO / Non può essere indolore la sconfitta di ieri della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid: i bianconeri hanno improvvisamente visto davanti ai propri occhi lo spettro dell'eliminazione della Champions.

Un'eventualità che gelerebbe la squadra di Allegri che con l'arrivo disogna di riuscire a mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Per farlo ora serve un'impresa e il miglior CR7 visto che il portoghese in Europa con la Juve finora ha deluso: appena 1 gol e 1 espulsione il suo bottino fin qui. Così al sondaggio di Calciomercato.it sull'eventuale eliminazione dei bianconero, le risposte vanno quasi esclusivamente in una direzione: uscire ora dalla Champions avrebbe i connotati di una disfatta per l'89% di chi ha risposto al nostro sondaggio.

