ATLETICO JUVENTUS CRISTIANO / Quella del Wanda Metropolitano non è stata di certo la notte più luminosa nella straordinaria carriera di Cristiano Ronaldo. L’attaccante bianconero ha cercato di creare pericoli dalle parti di Oblak, ma si è visto solo con un calcio di punizione e, inoltre, nel finale non è riuscito a intercettare il tiro di Godin che è valso il 2-0 e un macigno sulle speranze di qualificazione bianconere.

Sembra un paradosso, eppure la grigia prestazione del portoghese ha fatto quasi esultare anche i tifosi del Real Madrid, che non celebrano mai di buon grado i trionfi dei cugini colchoneros.

Questa mattina si leggono un po’ ovunque, sui social network, le frecciate rivolte dai madridisti al loro ex idolo: "Cristiano, senza di noi ecco quanto vali", "con Modric, Kroos e Benzema era tutto più semplice", è il senso di moltissimi commenti agli articoli dei principali quotidiani iberici.

Per attaccare il bianconero, che ieri ha rivendicato il suo numero di Champions League vinte, cinque, contro le zero nel palmares dell’Atleti, molti fanno riferimento alla carenza di gol europei in questa stagione. Finora CR7 è mancato proprio dove brilla di più: appena un gol segnato nella sua competizione preferita, nella quale era in doppia cifra da sette anni di fila. Toccherà a lui, nel match di ritorno, trasformare critiche e polemiche in energia utile a trascinare la Juventus verso un’impresa che avrebbe del leggendario.

