Calciomercato Real Madrid, l'agente di Bale tuona

CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE / Nonostante il gol nel derby contro l'Atletico Madrid, l'idillio tra i tifosi del Real e Gareth Bale non è tornato. L'attaccante gallese ha ricevuto fischi e molte critiche che non sono andate giù al suo agente, Jonathan Barnett: "Le critiche sono ridicole, merita più rispetto - ha esordito al 'Daily Mail' - Un giocatore che ha vinto tutto con questo club merita più rispetto. Ha vinto quattro Champions e segnato alcuni dei gol più importanti nella storia del club. Bale vuole giocare tutte le partite.

La gente pensa che sia felice di stare in panchina? E' tornato a dicembre e ha segnato la tripletta nella semifinale del Mondiale per Club. E' stato male a gennaio, ma quando è tornato ha segnato contro l'Espanyol subito dopo il suo ingresso in campo. La gara successiva lo hanno fischiato. Cos'altro poteva fare?".

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza dei Blancos starebbe pensando di cedere il gallese, seguito da Chelsea, Manchester United e Tottenahm, per finanziare l'arrivo di un grande colpo (Hazard o Eriksen su tutti).

