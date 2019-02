CALCIOMERCATO JUVENTUS RASHFORD / Niente addio al Manchester United: il cambio in panchina tra Mourinho e Solskjaer ha rianimato i 'Red Devils' e cambiato i destini di diversi calciatori come Paul Pogba.

Non solo l'experò: anche Marcus- accostato anche lui ai bianconeri -è risorto a nuova vita con l'arrivo del norvegese tanto che dal possibile addio si è arrivati al rinnovo quasi fatto. Come riferisce il 'Mirror', infatti, le parti hanno raggiunto un'intesa sul prolungamento del contratto fino al 2025 e l'intenzione della dirigenza dello United è poter definire il tutto in poche settimane, annunciando il nuovo contratto di Rashford prima della fine della stagione. Il 21enne nelle ultime otto partite di Premier League ha realizzato ben 6 gol, diventando uno dei protagonisti della risalita della squadra di Manchester al quarto posto in classifica.